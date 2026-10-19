Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия администрации президента США Дональда Трампа, по его мнению, могут склонять Украину к капитуляции в войне, которую Россия, государство-агрессор, ведет против Украины. Об этом он сказал в интервью Bloomberg, сообщает RMF24.

По словам Зеленского, среди таких действий он назвал ограничение скорости спутникового интернета Starlink и задержки с поставками ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. Президент подчеркнул, что не утверждает, будто партнеры намерены принудить Украину к капитуляции, однако именно так он оценивает ситуацию.

Предложение об ударах по российским НПЗ

Зеленский также сообщил о своем предложении американской администрации: Украина могла бы прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в обмен на дополнительные ракеты для Patriot, необходимые для защиты украинских объектов. По его словам, американская сторона хочет, чтобы Украина прекратила атаки на российское дизельное топливо, а в случае ударов по этим объектам Украине могут ограничить доступ к чему-либо.

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Поставки ракет Patriot

Президент заявил, что Украина оплатила вооружение, в том числе ракеты для противодействия баллистическим ракетам, однако их поставки задерживаются. По его оценке, сейчас страна получает 12 ракет-перехватчиков для Patriot в месяц — в четыре раза меньше, чем при администрации Джо Байдена. Зеленский отметил, что при президентстве Трампа США продают эти ракеты Украине, тогда как администрация Байдена передавала их в рамках военной помощи.

Он также связал напряженность в отношениях Киева и Вашингтона с избирательным периодом в США и выразил надежду, что после выборов ситуация стабилизируется. Отдельно Зеленский заявил, что Трамп поддерживает хорошие отношения с Владимиром Путиным, но пока не может заставить его прекратить войну.

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