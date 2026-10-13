Сибига заявил о продолжении обмена разведданными между Украиной и США

Украина продолжает получать разведывательную информацию от Соединённых Штатов. Об этом 13 октября сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время Варшавского форума по безопасности.

«Вы, вероятно, спрашиваете, получаем ли мы разведывательные данные от американской стороны. Да, мы продолжаем это сотрудничество», — подтвердил глава МИД, передает корреспондент «Укринформа».

Напомним, США угрожают оставить Украину без разведданных из-за ударов по российским НПЗ.

Украинская переговорная делегация прибыла 9 октября в США для встречи с американскими официальными лицами с целью подготовки к предстоящим трехсторонним переговорам в формате Украина-США-РФ.

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут до конца октября вновь приехать в Москву для переговоров с Владимиром Путиным о прекращении войны против Украины.

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