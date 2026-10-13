В оккупированном Крыму зафиксировали масштабный сбой в работе сервисов «Яндекса»

Во временно оккупированном Крыму перестали открываться сервисы рекламной сети российской компании «Яндекс», а также наблюдаются сбои в работе искусственного интеллекта «Алиса».

О проблемах с доступом сообщили местные жители, отметив, что до этого на полуострове также возникали перебои в работе сайтов из разрешенного Минцифры РФ перечня, в частности при попытках совершения банковских онлайн-операций. Эксперты отмечают, что такие сбои свидетельствуют об уязвимости российской цифровой инфраструктуры на оккупированной территории.

Источник: Радио Свобода (проект «Крым.Реалии»).

В ночь на 11 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимирской области России. Компания подтвердила полную остановку его работы, из-за чего в стране возникли масштабные перебои в работе десятков цифровых сервисов.

Российская технологическая компания «Яндекс» заявила, что из-за атаки беспилотников полностью остановила работу своего дата-центра во Владимирской области России. По утверждению компании, в результате атаки была повреждена её инфраструктура.

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