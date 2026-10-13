Операции «Middle-strike» против тяжелого грузового транспорта, который Россия использует для военной логистики, продолжаются ежедневно.

География ударов расширяется. По данным осинтеров, последнее местоположение было определено вблизи населенного пункта Новозыбков в Брянской области РФ.

Через этот район проходит дорога в направлении Красного Камня, расположенного у границы с Беларусью.

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Накануне в Башкирии подверглось атаке предприятие «Газпром нефтехим Салават» — один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов. В районе предприятия, по данным OSINT-каналов, возник пожар.

В Воронежской области России 7 октября несколько населенных пунктов остались без электроснабжения после атаки беспилотников.

Напомним, экипажи 429-й отдельной бригады беспилотных систем «АХИЛЛЕС» и 9-й бригады Сил беспилотных систем совместно нанесли удар по российской мастерской БПЛА в оккупированной Новоегоровке в Харьковской области. По сообщению украинских военных, для нанесения удара были использованы беспилотники «Анубис». Также под удар попал склад материально-технического обеспечения 27-й отдельной мотострелковой бригады РФ.

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