Видео: Украина расширяет удары по российской логистике, зафиксированы удары по Брянской области
Операции «Middle-strike» против тяжелого грузового транспорта, который Россия использует для военной логистики, продолжаются ежедневно.
География ударов расширяется. По данным осинтеров, последнее местоположение было определено вблизи населенного пункта Новозыбков в Брянской области РФ.
Через этот район проходит дорога в направлении Красного Камня, расположенного у границы с Беларусью.
Накануне в Башкирии подверглось атаке предприятие «Газпром нефтехим Салават» — один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов. В районе предприятия, по данным OSINT-каналов, возник пожар.
В Воронежской области России 7 октября несколько населенных пунктов остались без электроснабжения после атаки беспилотников.
Напомним, экипажи 429-й отдельной бригады беспилотных систем «АХИЛЛЕС» и 9-й бригады Сил беспилотных систем совместно нанесли удар по российской мастерской БПЛА в оккупированной Новоегоровке в Харьковской области. По сообщению украинских военных, для нанесения удара были использованы беспилотники «Анубис». Также под удар попал склад материально-технического обеспечения 27-й отдельной мотострелковой бригады РФ.