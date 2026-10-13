Две женщины пострадали в результате падения обломков беспилотника в киевском парке

13 октября в парке «Орлятко» в Соломенском районе Киева в результате падения обломков вражеского беспилотника пострадали две женщины в возрасте 35 и 40 лет. Обе пострадавшие с осколочными ранениями были доставлены в больницу.

«В Соломенском районе в парке «Орлятко» произошло падение обломков вражеского беспилотника, в результате чего получили травмы две женщины, 35 и 40 лет. Обе госпитализированы с осколочными ранениями», — говорится в сообщении.

Об этом сообщается со ссылкой на полицию Киева.

С утра 12 октября до утра 13 октября российские войска нанесли более 40 ударов по Сумской области. Под обстрелами оказались 30 населенных пунктов в 20 территориальных общинах, два человека пострадали.

Напомним, Россия атаковала медицинское учреждение в Хмельницкой области, четыре пациента получили травмы.

Добавим, что россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область в течение вечера и ночи, есть пострадавший.

Харьков оказался под ударом российских «Бандеролей», зафиксировано попадание.

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