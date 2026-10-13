Из России выдворили белоруса и запретили ему въезд на 100 лет

Верховный суд Республики Карелия принял решение о выдворении с территории Российской Федерации гражданина Беларуси Максима Стасевича и установил для него запрет на въезд в страну сроком до 2126 года. Формальным поводом для принятия такого решения стало его участие в массовых акциях протеста против режима Александра Лукашенко в Минске в 2020 году.

По данным правозащитных организаций и СМИ, Стасевич проживал в Карелии с 2021 года и работал в детском лагере «Полярный круг». В декабре 2025 года его задержали в Санкт-Петербурге по запросу белорусских силовиков, возбудивших против него уголовное дело, однако российская прокуратура тогда отказала в выдаче. В апреле 2026 года его вновь задержали из-за отсутствия разрешения ФСБ на пребывание в приграничной зоне, назначив штраф.

Впоследствии Центр по противодействию экстремизму МВД РФ обжаловал судебные постановления, заявив, что участие в протестном движении в Беларуси представляет «угрозу общественному порядку в РФ». Верховный суд Карелии поддержал позицию силового ведомства, утвердив депортацию белоруса с беспрецедентным 100-летним запретом на пересечение российской границы.

Источники: издание «Наша Нива».

Ранее США и Лукашенко договорились об освобождении более 250 белорусских политзаключённых.

После этого специальный представитель США в Минске Джон Коул сообщил о решении Вашингтона об отмене санкций, ранее введенных в отношении белорусского калия.

Читай нас в