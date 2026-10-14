SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для военных, — Стерненко

В ночь на 14 октября компания SpaceX ограничила работу терминалов спутниковой связи Starlink, которые используют украинские военные. Из-за этого, по словам активиста, волонтера и бывшего советника министра обороны Сергея Стерненко, было сорвано несколько важных миссий.

«Сегодня ночью была ограничена работа терминалов Starlink. При движении со скоростью свыше 160 км/ч начал пропадать сигнал. Из-за этого был сорван ряд важных миссий», — написал он.

Сергей Стерненко предположил, что решение об ограничении работы терминалов могло быть принято по запросу администрации президента США Дональда Трампа. В то же время он не привел подтверждений этой версии.

По словам активиста, обычные терминалы спутниковой связи пока продолжают работать.

Официального подтверждения причин возможных ограничений со стороны SpaceX в приведенном сообщении нет. Также не уточняется, какие именно военные миссии были сорваны и сколько подразделений могли столкнуться с проблемами связи.

Starlink играет важную роль в обеспечении связи для украинских военных, поэтому возможные ограничения его работы могут повлиять на выполнение задач подразделениями, использующими спутниковый интернет.

Об этом Стерненко сообщил в Telegram.

Ранее Илон Маск, генеральный директор и главный инженер SpaceX, которая разрабатывает и производит спутниковую систему Starlink, поддержал президента США Дональда Трампа, призвавшего Владимира Зеленского не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

После заявления Маска в Украине и за ее пределами вновь заговорили о риске возможного отключения Starlink, однако советник президента Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов считает такой сценарий маловероятным.

Американский бизнесмен Илон Маск присоединился к критике президента Украины Владимира Зеленского, которую ранее высказал президент США Дональд Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября отреагировал на заявление американского миллиардера Илона Маска, который заявил, что украинский лидер якобы «зашел слишком далеко» и должен покинуть свой пост. Зеленский подчеркнул, что остановить российского диктатора Владимира Путина гораздо сложнее, чем оказывать давление на Украину.

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