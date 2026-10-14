Видео: В Ростовской области на терминале Новошахтинского НПЗ взорвался ещё один резервуар

Ночью на 14 октября в Ростовской области России на нефтеналивном терминале Новошахтинского завода нефтепродуктов взорвался ещё один резервуар. Причины взрыва пока неизвестны.

Взрыв произошел на территории терминала, принадлежащего компании «Юг Руси». Причины пока не установлены, официальных комментариев российские власти не давали.

В ночь на 10 октября этот терминал подвергся атаке дронов, после чего там разразился масштабный пожар.

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Удар произошел через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным о продаже российского дизельного топлива.

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Напомним, в Саратовской области после атаки беспилотников вспыхнул пожар.

Атака дронов на Москву привела к массовым задержкам и отменам авиарейсов.

Генеральный штаб обновил данные о потерях России в войне против Украины по состоянию на 14 октября.

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