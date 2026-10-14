Відео: У Саратовській області після атаки безпілотників спалахнула пожежа

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У ніч проти 14 жовтня Саратовська область Росії зазнала атаки безпілотників. У місті Балаково пролунали вибухи, після чого виникла пожежа.

За попередніми даними, під удар міг потрапити металургійний завод «МЗ Балаково», а також центр обробки даних ПАТ «Сбербанк».

«У промисловій зоні Балаково зафіксовано осередки пожеж – дані NASA FIRMS. У районі які були декілька годин під атакою розташовані ЦОД «Сбербанку» та металургійний завод», – наголошує Exilenova+.

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Зауважимо, що металургійний завод «МЗ Балаково» – це велике російське електрометалургійне підприємство. Воно спеціалізується на виробництві сортового та фасонного металопрокату.

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Також одна з імовірних цілей атаки полягає в мегадатацентрі «Сбербанку». Будівництво комплексу ще триває, але його вводять в експлуатацію поетапно, тож окремі частини вже можуть працювати. Проєкт вартістю 122,2 млрд рублів передбачає створення одного з найбільших центрів обробки даних у Росії.

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Платіжний сервіс «Яндекс Пэй» частково відновив роботу після атаки безпілотників на дата-центр компанії у Володимирі 11 жовтня.

У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр «Яндекса» у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила повну зупинку його роботи, через що в країні виникли масштабні перебої в роботі десятків цифрових сервісів.

Російська технологічна компанія Yandex заявила, що через атаку безпілотників повністю зупинила роботу свого дата-центру у Володимирській області Росії. За твердженням компанії, внаслідок атаки було пошкоджено її інфраструктуру.

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