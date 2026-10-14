Видео: В Саратовской области после атаки беспилотников вспыхнул пожар

В ночь на 14 октября Саратовская область России подверглась атаке беспилотников. В городе Балаково раздались взрывы, после чего возник пожар.

По предварительным данным, под удар мог попасть металлургический завод «МЗ Балаково», а также центр обработки данных ПАО «Сбербанк».

«В промышленной зоне Балаково зафиксированы очаги пожаров — данные NASA FIRMS. В районе, который несколько часов подвергался атаке, расположены ЦОД «Сбербанка» и металлургический завод», — отмечает Exilenova+.

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Отметим, что металлургический завод «МЗ Балаково» — это крупное российское электрометаллургическое предприятие. Оно специализируется на производстве сортового и фасонного металлопроката.

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Также одной из вероятных целей атаки является мегадатацентр «Сбербанка». Строительство комплекса ещё продолжается, но его вводят в эксплуатацию поэтапно, поэтому отдельные части уже могут работать. Проект стоимостью 122,2 млрд рублей предусматривает создание одного из крупнейших центров обработки данных в России.

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Платежный сервис «Яндекс Пэй» частично возобновил работу после атаки беспилотников на дата-центр компании во Владимире 11 октября.

В ночь на 11 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» в Владимирской области России. Компания подтвердила полную остановку его работы, из-за чего в стране возникли масштабные перебои в работе десятков цифровых сервисов.

Российская технологическая компания «Яндекс» заявила, что из-за атаки беспилотников полностью остановила работу своего дата-центра в Владимирской области России. По утверждению компании, в результате атаки была повреждена её инфраструктура.

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