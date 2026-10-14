Россия нанесла удар по Днепропетровской области, среди пострадавших — ребенок

Утром 14 октября российские войска более 10 раз атаковали четыре района Днепропетровской области с помощью беспилотников и авиабомб. В результате обстрелов погибли два человека, ещё шестеро получили ранения, среди них — 11-летний мальчик.

В Днепре в результате российского удара повреждены предприятия и автомобили. Ранение получил 49-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.

В Павлограде после вражеской атаки возник пожар, один человек погиб.

В больницу в состоянии средней тяжести доставили 45-летнего мужчину и 58-летнюю женщину. Еще двое пострадавших — 63-летний мужчина и 11-летний мальчик — будут лечиться амбулаторно.

В Никопольском районе под российским ударом оказались районный центр и Мировская община. В результате атаки погиб один человек.

В Синельниковском районе российские войска атаковали Яворницкую и Николаевскую общины. Там поврежден частный дом, а ранение получила 41-летняя женщина. Она отказалась от госпитализации.

Всего в результате утренних российских атак в Днепропетровской области погибли два человека, ещё шестеро пострадали. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

В Херсонской области за сутки в результате российской агрессии двое человек получили ранения. Под вражескими авиаударами, атаками беспилотников и артиллерийскими обстрелами оказались десятки населенных пунктов, в том числе Херсон.

В Хмельницком в результате российских ударов по логистическому центру компании «Эпицентр» уничтожено около 85% товаров, хранившихся на объекте. В течение дня российские войска атаковали центр десять раз, вызвав пять масштабных пожаров, однако работники не пострадали.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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