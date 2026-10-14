Российские реактивные дроны преодолели расстояние до 880 км — «Флеш» предупредил о новой угрозе

Российские реактивные беспилотники во время полётов из временно оккупированного Крыма преодолели 820 км до Львова и 880 км до Луцка. Советник президента Украины Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» сообщил, что противник проверяет возможности использования таких дронов для атак на западные области страны.

По словам Флеша, в течение последних нескольких дней российские военные запустили несколько десятков реактивных беспилотников из Крыма. Их маршрут пролегал через Одессу, вдоль границы с Молдовой, в направлении западной части Украины.

Четыре дрона, как утверждает Бескрестнов, долетели до Львова, преодолев 820 км. Еще несколько достигли Луцка, расстояние до которого от места запуска составляло 880 км. Именно показатель в 880 км дает основания говорить о дальности полета почти 900 км. Эти расстояния и количество беспилотников приведены по оценке Флеша.

По оценке Бескрестнова, чтобы преодолеть такое расстояние, реактивные беспилотники летели на высоте 5–6 км и поддерживали среднюю скорость 320–380 км/ч.

Флеш отметил, что максимальная дальность полета дронов, которые он называет «Герань-4», оказалась несколько больше, чем ожидалось. Он предположил, что Россия могла уменьшить массу боевой части, чтобы увеличить дальность полета. Однако это лишь возможное объяснение: подтвержденных данных об изменении боевой части именно этих беспилотников Бескрестнов не привел.

«Наш противник изучает возможности атаки западных областей Украины реактивными шахедами с разных направлений», — написал Флеш.

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