Россия нанесла удар по Кировоградской области с помощью почти 360 дронов, есть погибшие и раненые

В ночь на 15 октября Россия совершила масштабную атаку на Кировоградскую область, задействовав почти 360 беспилотников. Это самый крупный удар по региону с начала полномасштабного вторжения. В результате атаки погибли трое жителей Кропивницкого, ещё шесть человек получили ранения.

«К сожалению, у нас есть попадания в 26 точках», — сообщил глава ОГА.

По его словам, российские войска целенаправленно атаковали объекты критической инфраструктуры, транспортные предприятия, логистические объекты и жилые дома.

«Враг целенаправленно наносил удары по критической инфраструктуре, транспортным предприятиям, логистическим объектам и жилым домам», — добавил Андрей Райкович.

Наибольшие разрушения понес Кропивницкий. Также под ударом оказались Знаменка, Александрия, Помичная и ряд других населенных пунктов Кировоградской области.

В результате российской атаки погибли трое жителей Кропивницкого. Еще шесть человек получили травмы. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

На местах попаданий продолжают работать соответствующие службы. Специалисты ликвидируют последствия обстрела, оценивают нанесенный ущерб и определяют потребности пострадавших, чтобы обеспечить им необходимую помощь.

По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, российские удары пришлись на предприятия, склады, логистические центры и жилые дома Кропивницкого.

После попаданий на отдельных объектах возникли пожары, которые ликвидировали спасатели.

Атака продолжалась более 10 часов в ночь на 15 октября. Ее последствия продолжают ликвидировать.

Таким образом, массированный российский удар по Кировоградской области привел к гибели трех человек, ранению еще шестерых и повреждению объектов критической инфраструктуры, логистики и жилой застройки.

Об этом сообщил начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

В Сумской области в результате российских обстрелов пострадали двое мирных жителей. В течение суток, с утра 14 по утро 15 октября, российские войска совершили 30 обстрелов по 21 населенному пункту в 13 территориальных общинах области.

В Запорожье и Запорожском районе в результате российских атак ранения получили семь человек. Всего за сутки российские войска нанесли 964 удара по 61 населенному пункту Запорожской области.

Вечером в среду, 14 октября, в результате российского удара в Одессе были повреждены квартиры в двух многоэтажных домах. Пострадавших нет, сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В Киеве и семи областях зафиксировали отключения электроэнергии из-за атак РФ.

В результате российской атаки в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

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