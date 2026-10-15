В России высказали предположение, что ограничение спутниковой связи Starlink и замедление передачи разведывательной информации Украине могут быть связаны с договоренностями между Москвой и Вашингтоном о поставках российского дизельного топлива.

Александр Шохин предположил, что возможные ограничения спутниковой связи и задержки с передачей разведывательной информации Украине могут быть частью более широких договоренностей между Россией и Соединёнными Штатами.

«Если учесть, что Маск, как говорят, в три раза снизил скорость Starlink, а разведданные стали медленнее поступать в Украину, то получается, что соглашение касается дизельного топлива, но имеет и другие последствия», — заявил он.

По словам Шохина, возможные договоренности могут касаться обеспечения безопасности российских танкеров, перевозящих топливо через Чёрное и Балтийское моря. Он предположил, что с этим могут быть связаны решения о передаче Украине разведданных и работе спутниковой связи.

«Я думаю, что эти решения относительно разведданных и Starlink так или иначе связаны с безопасностью транспортировки того самого дизельного топлива», — сказал уполномоченный при президенте РФ.

В то же время Александр Шохин не привел доказательств существования договоренностей между США и Россией, которые предусматривали бы ограничение военных возможностей Украины в обмен на гарантии безопасности российских танкеров.

Поэтому его заявления следует рассматривать как предположения о возможных мотивах Вашингтона, а не как подтвержденную информацию о содержании переговоров между двумя странами.

Заявление Шохина фактически связывает вопрос военной поддержки Украины с интересами России в сфере транспортировки энергоресурсов. Однако без независимого подтверждения делать выводы о наличии соответствующего соглашения между Москвой и Вашингтоном нет оснований.

Такую версию озвучил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Александр Шохин.

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на критику из-за проблем с работой Starlink на фронте в Украине. После того как президент Владимир Зеленский призвал руководителя SpaceX исправить ситуацию, Маск опубликовал в социальной сети X ряд постов, в которых вновь высказался о необходимости мира между Украиной и Россией, а также поддержал пользователей, критиковавших европейских политиков за их заявления в его адрес.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану раскритиковал ограничения работы Starlink для украинских военных дронов. По его словам, это может привести к значительным человеческим жертвам.

Американский предприниматель Илон Маск пояснил, кто принимает решения об использовании военной спутниковой системы StarShield. Его заявление прозвучало после сообщений о перебоях со связью во время работы украинских беспилотников.

В США владелец SpaceX Илон Маск заявил, что решения об ограничениях скорости или способах использования систем StarShield принимают Вооруженные силы США, а последнее слово остается за президентом Дональдом Трампом.

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