Россия атаковала Каменец-Подольский, на предприятии возник пожар

За последние сутки российские войска атаковали Хмельницкую область ударными беспилотниками. В результате обстрела на одном из предприятий в Каменец-Подольском районе возник пожар.

Защитники неба за прошедшие сутки сбили или подавили 10 целей в области, однако в Каменец-Подольском районе загорелось предприятие.

Пожар оперативно ликвидировали местные спасатели.

На данный момент информация о погибших или пострадавших гражданах в администрацию не поступала.

«Спасибо силам ПВО за защиту области», — написал председатель Хмельницкой ОГА (ОВА) Сергей Тюрин.

В Запорожье и Запорожском районе в результате российских атак ранения получили семь человек. Всего за сутки российские войска нанесли 964 удара по 61 населенному пункту Запорожской области.

Вечером в среду, 14 октября, в результате российского удара в Одессе были повреждены квартиры в двух многоэтажных домах. Пострадавших нет, сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В Киеве и семи областях зафиксировали отключения электроэнергии из-за атак РФ.

В результате российской атаки в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

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