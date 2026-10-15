Росія атакувала Кам’янець-Подільський, виникла пожежа на підприємстві

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Протягом минулої доби російські війська атакували Хмельницьку область ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу на одному з підприємств у Кам’янець-Подільському районі виникла пожежа.

Оборонці неба за минулу добу збили або подавили 10 цілей в області, однак у Кам'янець-Подільському районі спалахнуло підприємство.

Займання оперативно ліквідували місцеві рятувальники.

Наразі інформація про загиблих чи травмованих громадян до адміністрації не надходила.

«Дякую силам ППО за захист області», – написав голова Хмельницької ОДА (ОВА) Сергій Тюрін.

У Запоріжжі та Запорізькому районі внаслідок російських атак пораненнядістали семеро людей. Загалом протягом доби російські війська завдали 964 удари по 61 населеному пункту Запорізької області.

Увечері в середу, 14 жовтня, внаслідок російського удару в Одесі пошкоджено квартири у двох багатоповерхових будинках. Постраждалих немає, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

У Києві та семи областях зафіксували знеструмлення через атаки РФ.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

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