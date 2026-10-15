В двух районах Киева из-за атак РФ ограничат подачу горячей воды

В некоторых домах Дарницкого района Киева временно приостановят подачу горячей воды. Ограничения связаны с последствиями российского нападения в ночь на 14 октября и общей ситуацией в энергосистеме.

По его словам, предварительно речь идет о жилых домах, находящихся в зоне обслуживания ООО «Еврореконструкция», что связано с работой ТЭЦ-4.

«Учитывая вчерашние ночные события и общую ситуацию, сложившуюся на данный момент, у нас есть предварительная информация о необходимости временного перекрытия подачи горячей воды в дома в зоне обслуживания ООО «Еврореконструкция». Прошу всех сознательно и с пониманием отнестись к этим вынужденным мерам», — отметил Александр Ковтунов.

Глава Дарницкого района заверил, что коммунальные и аварийные службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и возобновить подачу горячей воды.

О дальнейших изменениях и информации о возобновлении услуги жителям обещают сообщать дополнительно.

Итак, временные ограничения горячего водоснабжения в Дарницком районе вводятся из-за последствий российского нападения и текущего состояния энергосистемы. Жителям рекомендуют следить за официальными сообщениями районной администрации.

Об этом сообщил председатель Дарницкой районной государственной администрации в Киеве Александр Ковтунов.

В Киеве энергетики стабилизировали ситуацию с электроснабжением после массированной российской атаки. В четверг, 15 октября, в столице вновь начали действовать графики отключения света.

В результате ночного массированного удара РФ по критической инфраструктуре Киева, Киевской области и Харькова без электроснабжения остались не менее 600 тысяч потребителей. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что атака повредила 26 объектов электроэнергетики и четыре объекта нефтегазового комплекса.

В результате российской атаки часть Ровно и Ровенского района осталась без электроснабжения. Информация о масштабах отключения электроэнергии и причинах повреждения энергетической инфраструктуры пока не уточняется.

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