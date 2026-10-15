У двох районах Києва через атаки РФ обмежать гаряче водопостачання

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У частині будинків Дарницького району Києва тимчасово припинять подачу гарячої води. Обмеження пов’язані з наслідками російської атаки в ніч проти 14 жовтня та загальною ситуацією в енергосистемі.

За його словами, попередньо йдеться про житлові будинки, які перебувають у зоні обслуговування ТОВ «Єврореконструкція», що пов’язане з роботою ТЕЦ-4.

«Враховуючи вчорашні нічні події та загальну ситуацію, що склалася на цей час, маємо попередню інформацію про необхідність тимчасового перекриття подачі гарячої води до будинків у зоні обслуговування ТОВ «Єврореконструкція». Прошу кожного свідомо та з розумінням поставитися до цих вимушених заходів», – зазначив Олександр Ковтунов.

Очільник Дарницького району запевнив, що комунальні та аварійні служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та відновити подачу гарячої води.

Про подальші зміни та інформацію щодо відновлення послуги мешканців обіцяють повідомляти додатково.

Отже, тимчасові обмеження гарячого водопостачання в Дарницькому районі запроваджують через наслідки російської атаки та поточний стан енергосистеми. Мешканцям рекомендують стежити за офіційними повідомленнями районної адміністрації.

Про це повідомив голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Ковтунов.

У Києві енергетики стабілізували ситуацію з електропостачанням після масованої російської атаки. У четвер, 15 жовтня, у столиці знову почали діяти графіки відключення світла.

Унаслідок нічного масованого удару РФ по критичній інфраструктурі Києва, Київської області та Харкова без електропостачання залишилися щонайменше 600 тисяч споживачів. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що атака пошкодила 26 об'єктів електроенергетики та чотири об'єкти нафтогазового комплексу.

Унаслідок російської атаки частина Рівного та Рівненського району залишилася без електропостачання. Інформація про масштаби знеструмлення та причини пошкодження енергетичної інфраструктури наразі не уточнюється.

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