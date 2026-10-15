В больнице скончался мужчина, которого спасли из-под завалов дома в Запорожье

Мужчина, которого 14 октября извлекли из-под завалов разрушенного дома в Запорожье, скончался в больнице от полученных ранений.

«К сожалению, у нас есть трагическая новость. От ранений, полученных в результате вчерашнего российского обстрела Запорожья, скончался мужчина... Еще два человека пострадали. Женщина остается в больнице в состоянии средней тяжести. Еще один человек проходит амбулаторное лечение», — сообщил и.о. председателя ЗОВА Михаил Семикин.

Сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров уточнил, что погиб мужчина, которого спасатели извлекли из-под завалов, а медики смогли реанимировать.

В Запорожье и Запорожском районе в результате российских атак ранения получили семь человек. Всего за сутки российские войска нанесли 964 удара по 61 населенному пункту Запорожской области.

Вечером в среду, 14 октября, в результате российского удара в Одессе были повреждены квартиры в двух многоэтажных домах. Пострадавших нет, сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В Киеве и семи областях зафиксировали отключения электроэнергии из-за атак РФ.

В результате российской атаки в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

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