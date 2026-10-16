С вечера российские дроны атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области

С вечера 15 октября российские войска нанесли удары беспилотниками по двум районам Днепропетровской области — Никопольскому и Синельниковскому. Информации о последствиях ударов в данном сообщении нет.

Об этом глава областной военной администрации Александр Ганжа сообщил в Telegram по состоянию на утро пятницы.

По его словам, в Никопольском районе под вражеским ударом оказались город Никополь, Марганецкая и Покровская общины. В Синельниковском районе атаке подверглась Раевская община.

Везде обошлось без пострадавших, отметил Ганжа.

Ранее мужчина, которого 14 октября извлекли из-под завалов разрушенного дома в Запорожье, скончался в больнице от полученных ранений.

14 октября российские войска нанесли удары по жилой застройке Запорожья. Под атаку попали несколько улиц частного сектора в Вознесеновском районе города. Есть раненые, повреждены дома.

Российские войска атаковали Запорожье, поразив жилую застройку частного сектора. «Россияне атаковали жилую застройку Запорожья», — написал Семикин.

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