Луцк остался без света после атаки российских реактивных дронов

Утром 16 октября во время воздушной тревоги в Луцке раздались взрывы. По предварительной информации, город остался без электроснабжения в результате атаки российских реактивных беспилотников.

Около 07:25 в Луцке раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы сообщали о приближении реактивного БПЛА к городу.

Впоследствии секретарь городского совета Андрей Разумовский заявил, что из-за атаки Луцк остался без электроснабжения.

Он уточнил, что коммунальные службы работают на резервных источниках питания.

Скоростные беспилотники российской армии продолжают продвигаться на запад Украины.

После полуночи почти сразу в Волынской области объявили воздушную тревогу из-за этой угрозы, о чем сообщили Воздушные силы.

По крайней мере один из дронов противника добрался до областного центра около 00:13, и тогда в Луцке раздался взрыв. Противовоздушная оборона активно работала, отражая обстрел.

Повторные взрывы в Луцке прогремели примерно в 05:30. Очередная партия ракет пыталась нанести удар по городу.

Информации о последствиях обстрела пока не поступало. Угроза на момент публикации не миновала.

Источник: Андрей Разумовский

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