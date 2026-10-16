Россия обстреляла частный жилой район Киева, возник пожар

Российские войска обстреляли частный жилой сектор столицы. Пожарные ликвидировали пожар общей площадью 190 кв. м. Фотографии последствий атаки обнародовали спасатели.

«Вечером 15 октября в результате очередного обстрела со стороны РФ произошел пожар в хозяйственном нежилом здании и частном жилом доме в Шевченковском районе столицы. Пожарные ликвидировали пожар на общей площади 190 кв. м», — говорится в сообщении.

Также, по данным ГСЧС, в ночь на 16 октября очередной обстрел вызвал пожар в Соломенском районе: горело хозяйственное здание. Информация о жертвах или пострадавших в результате этих событий не поступала.

Источник: ГСЧС

Ранее мужчина, которого 14 октября извлекли из-под завалов разрушенного дома в Запорожье, скончался в больнице от полученных ранений.

14 октября российские войска нанесли удары по жилой застройке Запорожья. Под атаку попали несколько улиц частного сектора в Вознесеновском районе города. Есть раненые, повреждены дома.

Российские войска атаковали Запорожье, поразив жилую застройку частного сектора. «Россияне атаковали жилую застройку Запорожья», — написал Семикин.

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