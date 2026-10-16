Россия нанесла удар по Хмельницкому с помощью реактивных дронов

В Хмельницком утром 16 октября раздались взрывы во время российской воздушной атаки на Украину. Незадолго до этого Воздушные силы Вооружённых сил Украины сообщили о движении реактивного беспилотника в направлении города.

В 7:24 Воздушные силы предупредили о реактивном беспилотнике, который двигался с юга курсом на Хмельницкий. Уже в 7:26 появилась информация о взрывах в городе.

Обстоятельства происшествия и возможные последствия атаки в настоящее время уточняются.

На момент публикации местные власти не сообщали о возможных разрушениях, повреждениях инфраструктуры или пострадавших в результате взрывов.

Информация о последствиях воздушной атаки может обновляться по мере поступления официальных сообщений.

Об этом сообщило «Суспильне».

За сутки российские войска нанесли 669 ударов по 48 населенным пунктам Запорожской области. Враг применял авиацию, беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию.

Утром 16 октября российские войска атаковали Умань в Черкасской области. В результате удара загорелось многоэтажное здание, пять человек получили травмы.

14 октября российские войска нанесли удары по жилой застройке Запорожья. Под атаку попали несколько улиц частного сектора в Вознесеновском районе города. Есть раненые, повреждены дома.

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