Взорвал мост, чтобы остановить россиян на подступах к Киеву: история украинского десантника

Украинский десантник Евгений, участвовавший в миротворческих миссиях и боях на различных направлениях, в начале полномасштабного вторжения получил задание взорвать мост, чтобы остановить продвижение российских войск в направлении Киева.

Евгений начал службу в качестве срочника в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, ныне — 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригаде ДШВ ВСУ. Впоследствии подписал контракт и попал в 13-й отдельный батальон бригады.

В 2002–2003, 2007 и 2009 годах он участвовал в миротворческих миссиях в Косово.

В 2011 году его перевели в 95-ю бригаду на должность старшины инженерно-саперной роты. С началом антитеррористической операции Евгений стал главным сержантом этой роты.

Военный также принимал участие в рейде 95-й бригады под командованием тогдашнего полковника, ныне генерал-лейтенанта Михаила Забродского.

«Рейд прошел успешно, были погибшие, но задачу мы выполнили», — вспоминает Евгений.

В сентябре 2014 года он получил осколочное ранение. После лечения и реабилитации военнослужащего перевели в вновь созданный 199-й учебный центр ДШВ.

Начало полномасштабного вторжения коллектив Школы воздушно-десантной подготовки встретил под Киевом. Группа из примерно 15 десантников отправилась в направлении столицы.

Между Малином и Иванковом был заминирован мост. Задачей военных было не допустить продвижения российских сил к Киеву.

«Я когда-то был сапером, поэтому моей задачей было взорвать этот мост», — рассказывает Евгений.

Он дождался приближения российских войск и взорвал мост. Прорыва на этом участке не произошло.

Впоследствии группа вернулась в Житомир, а через несколько дней вертолётами её перебросили на другое направление.

Оттуда военные выезжали в Запорожскую, Херсонскую и Николаевскую области и вели оборону.

Во время одного из боев десантники уничтожили вражеский БТР, после чего противник отступил. Впоследствии бойцов сменили, они сутки отдохнули и отправились на другое направление выполнять аналогичную задачу.

В 2023 году Евгений проводил занятия в одной из бригад ДШВ. Военнослужащие отрабатывали спуск с вертолета с помощью комплекта сменного боевого снаряжения (КСБС).

Однако боевую задачу, к которой они готовились, тогда так и не пришлось выполнить.

Сейчас Школа воздушно-десантной подготовки принимает военнослужащих из разных бригад ДШВ. Ежемесячно в учебный центр прибывают новые группы, которые выполняют прыжки с парашютом.

По словам Евгения, сегодня такие прыжки не имеют боевого применения, однако важны с психологической точки зрения. Они помогают военным преодолеть собственные страхи и поверить в свои силы.

«Я смог, я молодец, я переступил через себя и прыгнул», — так Евгений описывает ощущения после прыжка.

Он убежден, что каждый военнослужащий Десантно-штурмовых войск должен пройти через это.

«Чтобы с гордостью носить звание десантника», — объясняет военный.

Историю бойца рассказали на странице 199-го учебного центра Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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