Российская пропаганда распространяет фейк об изъятии имущества в пользу ВСУ в Краматорске

Российская пропаганда распространяет поддельное сообщение, якобы от имени Краматорской городской военной администрации, об изъятии имущества в пользу Вооруженных сил Украины. В городском совете официально опровергли эту информацию.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что Краматорская ГВА не выдавала и не распространяла документов об изъятии имущества в пользу ВСУ.

По данным ЦПД, подобные информационные вбросы направлены на то, чтобы посеять страх среди гражданского населения, дискредитировать украинских военных и подорвать доверие к Силам обороны Украины.

В Центре призвали не доверять непроверенным сообщениям и пользоваться официальными источниками информации.

Ранее российская пропаганда начала распространять фейк о нанятом актере на местах обстрелов в Украине.

Кроме того, пропаганда РФ усилила дезинформационную кампанию вокруг трагедии в Буче, ориентируясь на западную аудиторию. Таким образом враг пытается отвлечь внимание мирового сообщества от эскалации террора против гражданского населения Украины.

Директор ФБР Кеш Патель опроверг сообщения СМИ о его якобы визите в Россию 14 октября, назвав подобные публикации фейковыми.

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