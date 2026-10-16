В результате российского обстрела Умани в многоэтажном доме возник пожар, есть пострадавшие

Утром 16 октября российские войска атаковали Умань в Черкасской области. В результате удара загорелось многоэтажное здание, пять человек получили травмы.

«В Умани в результате падения БПЛА возник пожар в многоэтажном доме. Также разрушен сторожевой домик по соседству: из-под завалов спасен мужчина», — говорится в сообщении местной ОГА.

По данным властей, на данный момент известно о пяти пострадавших. Трое госпитализированы, остальным медики оказали помощь на месте.

«В другом месте загорелись торговые склады. Пожар локализован. Все службы работают. Развернут оперативный штаб. Угроза по-прежнему сохраняется. Сейчас вся область находится в состоянии тревоги», – подчеркнул глава Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Ранее мужчина, которого 14 октября извлекли из-под завалов разрушенного дома в Запорожье, скончался в больнице от полученных ранений.

14 октября российские войска нанесли удары по жилой застройке Запорожья. Под атаку попали несколько улиц частного сектора в Вознесеновском районе города. Есть раненые, повреждены дома.

Российские войска атаковали Запорожье, поразив жилую застройку частного сектора. «Россияне атаковали жилую застройку Запорожья», — написал Семикин.

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