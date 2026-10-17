Российские военные корреспонденты обвинили Герасимова во лжи о продвижении войск РФ

Несколько российских военных блогеров публично обвинили начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова во лжи относительно продвижения российских войск на Донбассе. Заявления военного руководства вызвали критику даже среди сторонников войны против Украины.

Герасимов подвергся шквалу критики после того, как доложил российскому диктатору Владимиру Путину о «полном захвате» города Доброполье и ряда других населенных пунктов Донецкой области.

Начальник Генштаба РФ заявил, что город, являющийся одним из важных логистических узлов украинской обороны, «освобожден» войсками группировки «Центр».

Более того, он заверил главу Кремля, что там «проводятся поисковые мероприятия по выявлению и уничтожению отдельных украинских военнослужащих, укрывающихся в подвалах зданий».

Российский диктатор сразу же назвал это «значимым событием», открывающим путь к границам «ДНР».

На громкие заявления Герасимова и Путина с иронией отреагировал известный российский блогер «Военный осведомитель».

«Герасимов доложил об освобождении Доброполья, Алексеево-Дружковки, Сергеевки и завершении уничтожения 2-тысячной группировки ВСУ, окруженной в Харьковской области. Разбирать все это просто нет смысла», — написал он.

Кроме того, Z-канал показал фрагмент видео Минобороны РФ, которое должно было доказать контроль российских войск над городом, и заявил, что его создали с помощью нейросети. На это указывает нереалистичное поведение солдата с российским флагом.

«Пипе снова продали очередной Святогорск и Купянск. Это позор!» — возмутился другой Z-блогер Alex Parker Returns.

Утром 16 октября российские войска атаковали Умань в Черкасской области. В результате удара загорелось многоэтажное здание, пять человек получили травмы.

14 октября российские войска нанесли удары по жилой застройке Запорожья. Под удар попали несколько улиц частного сектора в Вознесеновском районе города. Есть раненые, повреждены дома.

Российские войска атаковали Запорожье, поразив жилую застройку частного сектора. «Россияне атаковали жилую застройку Запорожья», — написал Семикин.

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