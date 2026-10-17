Російські воєнкори звинуватили Герасимова у брехні про просування військ РФ

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Кілька російських воєнних блогерів публічно звинуватили начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова в брехні щодо просування російських військ на Донбасі. Заяви військового керівництва викликали критику навіть серед прихильників війни проти України.

Герасимов потрапив під шквал критики після того, як доповів російському диктатору Володимиру Путіну про «повне захоплення» міста Добропілля та низки інших населених пунктів Донецької області.

Начальник Генштабу РФ заявив, що місто, яке є одним із важливих логістичних вузлів української оборони, «звільнене» військами угруповання «Центр».

Ба більше, він запевнив главу Кремля, що там «проводяться пошукові заходи з виявлення та знищення окремих українських військовослужбовців, які переховуються в підвалах будівель».

Російський диктатор одразу охрестив це «помітною подією», яка відкриває шлях до кордонів «ДНР».

На гучні заяви Герасимова та Путіна з іронією відреагував відомий російський блогер «Военный осведомитель».

«Герасимов доповів про звільнення Добропілля, Олексієво-Дружківки, Сергіївки та завершення знищення 2-тисячного угруповання ЗСУ, оточеного в Харківській області. Розбирати все це просто немає сенсу», — написав він.

Окрім того, Z-канал показав фрагмент відео Міноборони РФ, яке мало довести контроль російських військ над містом, і заявив, що його створили за допомогою нейромережі. На це вказує нереалістична поведінка солдата з російським прапором.

«Піпє знову продали черговий Святогірськ і Куп'янськ. Це ганьба!» — обурився інший Z-блогер Alex Parker Returns.

Вранці 16 жовтня російські війська атакували Умань на Черкащині. Унаслідок удару спалахнула багатоповерхівка, травмовано п’ятеро людей.

14 жовтня російські війська завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя. Під атаку потрапили кілька вулиць приватного сектору у Вознесенівському районі міста. Є поранені, пошкоджені будинки.

Російські війська атакували Запоріжжя, влучивши в житлову забудову приватного сектору. «Росіяни атакували житлову забудову Запоріжжя», — написав Семікін.

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