На фронте произошло 215 боевых столкновений, на Покровском направлении россияне провели 28 атак — Генштаб

За сутки на фронте было зафиксировано 215 боевых столкновений. Наибольшую активность российские войска проявляли на Покровском направлении, где совершили 28 атак и потеряли более 100 оккупантов.

«Всего с начала этих суток произошло 215 боевых столкновений. Противник нанес один ракетный удар и 65 авиационных ударов, сбросил 228 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 5173 дрона-камикадзе и осуществил 2088 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», — отмечается в публикации.

По данным Генштаба, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты провели одну штурмовую операцию, нанесли один авиаудар, применив шесть управляемых авиабомб, осуществили 48 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Избицкое, Прилипка и Рыбалчино.

На Купянском направлении враг десять раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Новоосинового и Радьковки.

Семь попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в сторону Новосергиевки, Шандриголового, Ставков и Лимана.

На Славянском направлении Силы обороны остановили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районе населенных пунктов Пискуновка и Юрковка.

На Краматорском направлении противник не проводил штурмовых действий.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 15 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Новоселовки, Николайполя, Райского, Грузского, Вольного и Кучерового Яра.

Двадцать восемь атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Доброполье, Дорожное, Ганновка, Черниговка, Водянское, Краснополье, Мирное, Сергеевка, Молодецкое, Николаевка, Муравка и Новопавловка.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 82 оккупанта, 21 — ранено; уничтожено 22 единицы автомобильной техники, одно специальное средство и 32 укрытия. Повреждено восемь единиц автомобильной техники, пункт управления БПЛА, 113 укрытий и склад боеприпасов противника. Уничтожено или подавлено 209 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг один раз совершил штурм в сторону Тернового.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 18 вражеских атак в районах населенных пунктов Рождественка, Долинка, Горкое, Чаривное и Егоровка.

На Ореховском направлении оккупанты пытались улучшить своё положение, семь раз нанося удары в сторону Червоной Криницы, Новоданиловки, Заречного, Павловки и Приморского.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, отметили в Генштабе.

Утром 16 октября российские войска атаковали Умань в Черкасской области. В результате удара загорелось многоэтажное здание, пять человек получили травмы.

14 октября российские войска нанесли удары по жилой застройке Запорожья. Под обстрел попали несколько улиц частного сектора в Вознесеновском районе города. Есть раненые, повреждены дома.

Российские войска атаковали Запорожье, поразив жилую застройку частного сектора. «Россияне атаковали жилую застройку Запорожья», — написал Семикин.

Читай нас в