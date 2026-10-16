Россия атаковала Ровно, повреждена гражданская инфраструктура

В Ровно утром 16 октября раздалась серия взрывов во время российской воздушной атаки. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура, в частности жилые объекты. На местах работают соответствующие службы, которые устраняют последствия обстрела.

Ровно и область находились под российской атакой в течение всей ночи. Утром взрывы в областном центре раздавались несколько раз.

Около 6:12 в Ровно снова были слышны взрывы. За несколько минут до этого Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали о движении реактивного беспилотника с севера в направлении города.

По состоянию на 6:14 сообщалось о новых воздушных целях, которые двигались с севера Житомирской и Ровенской областей в западном направлении. Также под угрозой оказались Луцк и Волынская область.

Впоследствии, в 6:35 и 6:39, в Ровно снова раздались взрывы.

Начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры в результате российской атаки.

По его словам, среди поврежденных объектов есть жилая инфраструктура. Соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий удара.

Информация о масштабах разрушений и других возможных последствиях атаки уточняется.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

В Хмельницком утром 16 октября раздались взрывы во время российской воздушной атаки на Украину. Незадолго до этого Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о движении реактивного беспилотника в направлении города.

За сутки российские войска нанесли 669 ударов по 48 населенным пунктам Запорожской области. Враг применял авиацию, беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию.

Утром 16 октября российские войска атаковали Умань в Черкасской области. В результате удара загорелось многоэтажное здание, пять человек получили травмы.

14 октября российские войска нанесли удары по жилой застройке Запорожья. Под атаку попали несколько улиц частного сектора в Вознесеновском районе города. Есть раненые, повреждены дома.

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