После российского удара Винница осталась без электричества, критически важная инфраструктура перешла на резервное питание

В результате российского нападения в ночь на субботу, 17 октября, Винница осталась без электроснабжения. Специалисты оценивают масштабы разрушений; когда будет восстановлено электроснабжение, пока неизвестно.

«Из-за российской атаки Винница осталась без электроэнергии. Пока специалисты оценивают масштабы разрушений. О всех изменениях будем сообщать. Критическая инфраструктура работает на резервном питании», — сообщил мэр города Сергей Моргунов в Telegram.

Он добавил, что на время отсутствия света электротранспорт не будет работать. Вместо этого на улицы выйдет больше автобусов и маршрутных такси.

Напомним, что в ночь на субботу, 17 октября, российские террористические войска атаковали Украину баллистическими ракетами, крылатыми ракетами, «Калибрами» и 332 ударными дронами.

Российские террористические войска вечером 16 октября атаковали Харьков ракетами «Бандероль». Удар пришелся на многоэтажное здание, в результате чего пострадали девять человек.

В течение дня 16 октября Россия атаковала Украину более чем 300 ударными беспилотниками различных типов, в частности реактивными дронами, а также 15 ракетами S-8000 «Бандероль/Дань-Т».

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