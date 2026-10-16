Россия нанесла 669 ударов по Запорожской области, в результате чего были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры

За сутки российские войска нанесли 669 ударов по 48 населенным пунктам Запорожской области. Враг применял авиацию, беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию.

Поступило 78 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

По словам Ивана Федорова, в течение суток российские войска нанесли 29 авиаударов по следующим населенным пунктам:

Комышуваха;

Кушугум;

Барвиновка;

Жёлтая Круча;

Трудооленовка;

Григоровка;

Запасное;

Таврическое;

Новорозовка;

Орехов;

Гуляйпольское;

Преображенка;

Васиновка;

Вильнянка;

Солнечное;

Любимовка;

Омельник.

472 беспилотника различных модификаций, преимущественно FPV-дроны, атаковали населенные пункты Запорожской области. Под ударами оказались:

Запорожье, Речное, Новояковлевка, Магдалиновка, Григоровка, Наталивка, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловка, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Чаривное, Белогорье, Копани, Гуляйпольское, Воздвижовка, Гиркое, Доброполье, Придорожное, Староукраинка, Красная Криница, Преображенка, Новопавловка, Косовцево, Новое Запорожье, Верхняя Терса, Тернуватое и Криничное.

Помимо авиационных ударов и атак беспилотников, российские войска применяли реактивные системы залпового огня и артиллерию.

Зафиксировано 16 обстрелов из РСЗО по Запорожью, Новояковлевке, Приморскому, Павловке, Малой Токмачке, Новоандреевке, Новоселовке и Красной Кринице.

Также 152 артиллерийских удара пришлись на Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Железнодорожное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Криничное, Преображенку, Горкое, Доброполье, Придорожное, Верхнюю Терсу, Гуляйпольское, Староукраинку и Новое Запорожье.

По информации Ивана Федорова, за сутки поступило 78 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры в результате российских обстрелов.

Российские войска продолжают атаковать населенные пункты Запорожской области, применяя различные виды вооружения.

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров в Telegram.

Утром 16 октября российские войска атаковали Умань в Черкасской области. В результате удара загорелось многоэтажное здание, пять человек получили травмы.

14 октября российские войска нанесли удары по жилой застройке Запорожья. Под обстрел попали несколько улиц частного сектора в Вознесеновском районе города. Есть раненые, повреждены дома.

Российские войска атаковали Запорожье, поразив жилую застройку частного сектора. «Россияне атаковали жилую застройку Запорожья», — написал Семикин.

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