В оккупированном Мелитополе мужчину приговорили к 14 годам колонии за пожертвование ВСУ в размере 500 гривен

Оккупационный суд в Запорожской области приговорил жителя Мелитополя к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене. Поводом для уголовного преследования стал перевод 500 гривен на счет, связанный с Вооруженными силами Украины.

О приговоре сообщила пресс-служба созданного российскими властями суда на оккупированной территории Украины.

В сообщении осужденного назвали «жителем Мелитополя П.», не раскрыв его полного имени. Издание «Коммерсант» со ссылкой на управление ФСБ РФ указало, что речь идет о Дмитрии Подгорном, которому 31 год. В то же время «Медиазона» обнаружила на сайте суда карточку дела с другим вариантом фамилии — Подгорский.

За что мужчину осудили

По версии следствия, после полномасштабного вторжения России в Украину мужчина сформировал негативное отношение к российской власти и её политике. В феврале 2024 года он получил российское гражданство.

В мае того же года, как утверждают российские силовики, мужчина решил финансово поддержать ВСУ. Для этого он воспользовался мобильным приложением украинского банка и перечислил средства на банковский счет, связанный с украинскими военными.

Сумма перевода составила 500 гривен, что на тот момент, по данным следствия, равнялось 1152 российским рублям. Впоследствии мужчину установили сотрудники ФСБ.

По информации «Коммерсанта», обвиняемый признал вину и раскаялся.

Какое наказание назначил суд

Оккупационный суд признал мужчину виновным в государственной измене и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Кроме того, после отбытия основного наказания он должен провести ещё один год в условиях ограничения свободы.

Обстоятельства дела и утверждения российского следствия приведены по сообщениям российских судебных органов и СМИ.

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