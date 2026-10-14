На Житомирщині судитимуть двох осіб за реєстрацію Starlink в інтересах РФ

0:00 / 0:00

На Житомирщині до суду скерували обвинувальний акт щодо 25-річної жінки та її 29-річного знайомого, які допомагали реєструвати термінали Starlink для росіян.

За даними слідства, у березні 2026 року представники РФ зв’язалися з жінкою через Telegram і запропонували їй реєструвати та верифікувати пристрої. Один термінал вона оформила на себе, після чого залучила знайомого, який шукав інших людей.

Загалом вони підшукали шістьох осіб, на яких за грошову винагороду зареєстрували термінали. Після внесення до так званого «білого списку» пристрої могли використовуватися окупантами для координації дій і коригування артилерійських та ракетних ударів по Україні.

Усі незаконно зареєстровані термінали своєчасно заблокували співробітники СБУ. Обвинувачені перебувають під вартою та очікують на вирок суду.

Джерело: Житомирська обласна прокуратура

Раніше на Харківщині викрили агентурну мережу РФ, чотирьох учасників взяли під варту.

Раніше офіцерку Генштабу затримали за хабар у 14 тисяч доларів.

На Чернігівщині затриманий дезертир намагався дати хабар у 40 тисяч гривень.

Читай нас у