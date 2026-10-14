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Новости Украина

В Житомирской области будут судить двух человек за регистрацию Starlink в интересах РФ

UA NEWS 14 Октября 2026 15:13
В Житомирской области будут судить двух человек за регистрацию Starlink в интересах РФ

В Житомирской области в суд был направлен обвинительный акт в отношении 25-летней женщины и её 29-летнего знакомого, которые помогали регистрировать терминалы Starlink для россиян.

По данным следствия, в марте 2026 года представители РФ связались с женщиной через Telegram и предложили ей регистрировать и верифицировать устройства. Один терминал она оформила на себя, после чего привлекла знакомого, который искал других людей.

Всего они нашли шесть человек, на которых за денежное вознаграждение зарегистрировали терминалы. После внесения в так называемый «белый список» устройства могли использоваться оккупантами для координации действий и корректировки артиллерийских и ракетных ударов по Украине.

Все незаконно зарегистрированные терминалы были своевременно заблокированы сотрудниками СБУ. Обвиняемые находятся под стражей и ожидают приговора суда.

Источник: Житомирская областная прокуратура

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