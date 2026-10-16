В Тернополе 17-летний парень натравил собаку на полицейскую

В Тернополе 17-летний местный житель натравил собаку бойцовой породы на сотрудницу полиции, в результате чего женщина получила рваные раны лица. По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Несовершеннолетнему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Инцидент произошел в одном из торговых заведений в центре Тернополя. Во время обеденного перерыва сотрудница Тернопольского районного управления полиции зашла в супермаркет и стала свидетельницей конфликта между его работниками и компанией молодых людей.

По информации правоохранителей, молодые люди вели себя вызывающе и грубо нарушали общественный порядок. Один из них находился в помещении с собакой бойцовской породы без намордника. На замечания охранника ребята не реагировали и отказывались покинуть заведение.

Полицейская решила пресечь правонарушение. Она представилась, предъявила служебное удостоверение и сделала компании замечание. В ответ ребята агрессивно отреагировали и покинули помещение.

Однако на этом конфликт не закончился. Когда правоохранительница вышла на улицу, один из парней начал нецензурно выражаться в её адрес и натравил на неё собаку.

В результате нападения женщина получила рваные раны лица и обратилась за медицинской помощью.

После инцидента фигурант покинул место происшествия. Полицейские оперативно установили его личность и местонахождение. Им оказался 17-летний житель Тернополя.

Как выяснили правоохранители, несовершеннолетний уже неоднократно попадал в поле зрения полиции и находится на профилактическом учете. Кроме того, в суде рассматриваются уголовные дела, в которых он фигурирует в качестве подозреваемого в совершении имущественных преступлений.

По факту нападения следователи полиции под процессуальным руководством Тернопольской окружной прокуратуры возбудили уголовное дело по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины — угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители решают вопрос о предъявлении фигуранту уведомления о подозрении и избрании ему меры пресечения.

За совершенное правонарушение 17-летнему жителю Тернополя может грозить до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

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