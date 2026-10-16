Автогаз подорожает до 50 грн: прогноз цен на топливо в Украине

В Украине продолжают расти цены на дизельное топливо и автомобильный газ. Оптовая стоимость дизельного топлива уже достигла 103–105 грн за литр, тогда как на автозаправочных станциях его продают примерно по 100 грн. В то же время цены на бензин пока остаются стабильными, и оснований для его подорожания нет.

По словам Сергея Куюна, одной из главных причин подорожания автомобильного газа стал резкий рост мировых цен. Новые партии топлива, закупленные по более высокой цене, уже поступают в Украину и влияют на цены на внутреннем рынке.

«Мировые цены на газ резко выросли. Соответственно, новые закупки по более высоким ценам уже поступили в Украину и начали влиять на стоимость топлива. Мы прогнозировали это еще несколько недель назад, ведь такая ситуация была очевидна», — пояснил эксперт.

Ситуация с дизельным топливом, по его оценке, остается сложной. Соглашения по российскому и американскому дизелю не дали ожидаемого результата, поэтому цены продолжают держаться на высоком уровне.

Куюн отметил, что на рынке нет избыточных объемов дизельного топлива, а поставки остаются напряженными. Рынок сбалансирован, но ощущается определенный дефицит ресурса, что поддерживает высокую стоимость.

Директор Консалтинговой группы A95 считает, что в ближайшее время дизельное топливо может подорожать еще на несколько гривен за литр.

«Думаю, цены будут еще немного расти. Например, сегодня оптовая цена дизельного топлива составляет 103–105 грн за литр, тогда как на АЗС его продают примерно за 100 грн.

То есть закупочная стоимость выше розничной цены. Думаю, постепенно цены будут выравниваться. Оптовая стоимость остается высокой, поскольку на рынке нет избыточных объемов топлива и ощущается определенная нехватка ресурса», — отметил Сергей Куюн.

По его словам, повышение розничных цен уже происходит постепенно: сначала одна компания установила цену выше 100 грн за литр, впоследствии к ней присоединились другие операторы.

Таким образом, водителям следует быть готовыми к дальнейшему подорожанию дизельного топлива, поскольку оптовые цены остаются выше розничных.

По мнению Сергея Куюна, оснований для подорожания бензина пока нет. В этом сегменте топливного рынка ситуация остается нормальной: поставки стабильны, а маржинальность — на должном уровне.

«Нет. На рынке бензина ситуация нормальная: поставки есть, а маржа остается на должном уровне. Поэтому, думаю, цены на бензин будут стабильными», — подчеркнул эксперт.

Таким образом, подорожание дизельного топлива и автомобильного газа, по прогнозу специалиста, не должно автоматически привести к росту цен на бензин.

Сергей Куюн озвучил прогноз по стоимости основных видов топлива на ближайший период.

Дизельное топливо: может подорожать ещё на несколько гривен за литр.

Бензин: ожидается сохранение текущих цен.

Автомобильный газ: может подорожать примерно до 49–50 грн за литр.

Таким образом, по прогнозу директора Консалтинговой группы A95, в ближайшее время наибольшее ценовое давление будут испытывать потребители дизельного топлива и автогаза. В то же время для бензина эксперт не прогнозирует существенных изменений.

Озвученные показатели являются прогнозом эксперта, а фактическая стоимость топлива будет зависеть от закупочных цен, объемов поставок и ситуации на рынке.

О том, что происходит на топливном рынке и чего ожидать водителям до конца октября и в ноябре, рассказал директор Консалтинговой группы A95 Сергей Куюн.

По состоянию на 15 октября 2026 года несколько крупнейших сетей АЗС Украины изменили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 в представленных сетях составляет около 90,34 грн за литр, а дизельного топлива — 99,86 грн за литр.

Напомним, в Украине растут цены на ягоды из-за дефицита в Европе.

Изменения курса доллара могут отразиться на стоимости ряда продуктов в украинских магазинах. Больше всего рискуют подорожать товары, которые Украина импортирует или производит из иностранного сырья.

В Украине зафиксирован рост оптовых цен на отечественные помидоры. На столичном оптовом рынке подорожали красные, розовые и грунтовые томаты. В то же время в розничных торговых сетях ценники существенно различаются в зависимости от вида продукции, региона и наличия специальных акционных предложений.

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