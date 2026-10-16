Лишь 42 % украинских школ имеют возможность проводить занятия в укрытиях во время тревог

В Украине лишь 42 % школ могут продолжать учебный процесс во время воздушных тревог. В таких учебных заведениях ученики и учителя имеют возможность находиться в укрытиях и не прерывать обучение.

«82% наших учеников и воспитанников детских садов сейчас обеспечены укрытиями, но следует различать укрытия, предназначенные для защиты от вражеской атаки, и укрытия, в которых можно продолжать обучение. 42% школ могут продолжать обучение во время тревоги, а не просто укрывать детей», — сказал Бутенко.

Он отметил, что в прошлом году на обустройство укрытий выделили 6 млрд грн, из которых 1 млрд грн впервые направили на детские сады. В частности, работы начались по 131 проекту, 13 проектов уже завершены, более 40 — находятся на завершающем этапе.

Министр также призвал общины адаптировать образовательный процесс к длительным воздушным тревогам и разрабатывать четкие алгоритмы действий для учебных заведений.

По его словам, более 9 тыс. школ имеют источники питания, позволяющие работать более восьми часов. Среди них — генераторы, энергетические установки и солнечные панели.

В Министерстве образования и науки также рекомендуют перейти на дистанционное обучение в общинах, где прекратилась доставка учеников в школы.

«Сейчас задействуют резервы, чтобы не прекратить подвоз детей в школы, хотя нам известны такие случаи. Там, где сейчас оно (подвоз — ред.) приостановлено, и областная военная администрация решает вопрос об использовании резервов топлива для обеспечения школьных автобусов, мы рекомендуем сейчас перейти на дистанционную форму обучения», — сказал Бутенко.

Он добавил, что в начале октября почти 70% школ в Украине работали в очном формате.

«В этом году обучение начали около 3,4 миллиона детей. В начале октября почти 70% школ работали в очном формате, более 19% — в смешанном, 11% — дистанционно. Из-за усиления атак школы вынуждены менять формат обучения», — сказал Бутенко.

Он отметил, что МОН разработало алгоритмы действий для организации учебного процесса в условиях длительных воздушных тревог.

«Приведу пример: 75 % школ Киевской области уже перешли на смешанный формат с заранее прогнозируемыми сценариями. К большому сожалению, в Киеве это сделали лишь 16 %, но мы ведем постоянный диалог... Мы ведем этот диалог, и я уверен, что ситуация быстро изменится. Поэтому призываю все общины работать над выработкой четких алгоритмов, действующих в данный момент», — сказал министр.

Бутенко подчеркнул необходимость изучать опыт прифронтовых регионов, которые уже длительное время организуют обучение в условиях угроз безопасности.

Об этом заявил министр образования и науки Андрей Бутенко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает корреспондент Укринформа.

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