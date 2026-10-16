Лише 42% українських шкіл мають змогу навчатися в укриттях під час тривог

0:00 / 0:00

В Україні лише 42% шкіл можуть продовжувати освітній процес під час повітряних тривог. У таких закладах учні та вчителі мають змогу перебувати в укриттях і не переривати навчання.

"82% наших учнів і вихованців садків зараз охоплені укриттями, але варто розділяти укриття для того, щоб укритися від ворожої атаки, і укриття, щоб в ньому можна було продовжувати навчання. 42% шкіл може продовжувати навчання під час тривоги, а не лише укрити дітей", - сказав Бутенко.

Він зазначив, що минулого року на облаштування укриттів виділили 6 млрд грн, з яких 1 млрд грн уперше спрямували на дитячі садки. Зокрема, роботи розпочали за 131 проєктом, 13 проєктів уже завершено, понад 40 - на завершальному етапі.

Міністр також закликав громади адаптувати освітній процес до тривалих повітряних тривог і розробляти чіткі алгоритми дій для закладів освіти.

За його словами, понад 9 тис. шкіл мають джерела живлення, які дають змогу працювати понад вісім годин. Серед них - генератори, енергетичні установки та сонячні панелі.

У Міністерстві освіти і науки також рекомендують перейти на дистанційне навчання у громадах, де припинилося підвезення учнів до шкіл.

«Зараз застосовують резерв, щоби не зупинити підвезення дітей до шкіл, хоча такі випадки нам відомі. Там, де зараз зупинилося (підвезення - ред.), і обласна військова адміністрація вирішує питання з використанням резервів пального для забезпечення шкільних автобусів, ми рекомендуємо зараз використати дистанційну форму», - сказав Бутенко.

Він додав, що на початку жовтня майже 70% шкіл в Україні працювали в очному форматі.

"Цьогоріч навчання розпочали близько 3,4 мільйона дітей. На початку жовтня майже 70% шкіл працювали очно, понад 19% працює у форматі змішаному, 11% - дистанційно. Через посилення атак школи змушені змінювати своє навчання", - сказав Бутенко.

Він зазначив, що МОН розробило алгоритми дій для організації навчального процесу в умовах тривалих повітряних тривог.

"Наведу приклад: 75% шкіл Київщини вже перейшли на змішаний формат із заздалегідь прогнозованими сценаріями. На превеликий жаль, лише 16% це зробили у Києві, але ми в постійному діалозі... Ми тримаємо цей діалог, і я впевнений, що це швидко буде змінюватися. Тож закликаю всі громади працювати над пропрацюванням чітких алгоритмів, які діють в цей момент", - сказав міністр.

Бутенко наголосив на необхідності вивчати досвід прифронтових регіонів, які тривалий час організовують навчання в умовах безпекових загроз.

Про це сказав міністр освіти і науки Андрій Бутенко під час години запитань до уряду в Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.

У Міносвіти визначили відповідального за реформу старшої школи.

МОН закликало виші підготуватися до тривалих повітряних тривог.

У МОН заспокоюють щодо виїзду студентів.

МОН готує школи до можливих відключень світла взимку.

Читай нас у