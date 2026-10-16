В Закарпатье бывшему священнику предъявили подозрение в убийстве трёх человек

В Закарпатье бывшему священнослужителю УПЦ МП объявили подозрение после стрельбы в поселке Вышково, в результате которой погибли три человека, а еще двое получили ранения. По версии следствия, 45-летний местный житель сначала стрелял в супругов во дворе их дома, а затем открыл огонь по прохожим. Правоохранители также изъяли незарегистрированное оружие во время обысков в жилище мужчины и на территории храма, где он служил.

Бывшему священнослужителю Украинской православной церкви Московского патриархата сообщили о подозрении в умышленном убийстве трёх человек и покушении на убийство ещё двоих. Речь идет о стрельбе, произошедшей 15 октября в поселке Вышково Хустского района Закарпатской области. По данным правоохранителей, следователи Хустского районного управления полиции квалифицировали действия задержанного по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Его подозревают в умышленном убийстве двух или более человек из хулиганских побуждений, а также в покушении на такое преступление.

В полиции пояснили, что подозрение было предъявлено по пунктам 1 и 7 части второй статьи 115 и части второй статьи 15 Уголовного кодекса Украины. На данный момент речь идет именно о подозрении. Окончательные выводы относительно обстоятельств преступления и виновности мужчины должен сделать суд.

Как произошла стрельба в Вышкове

По информации полиции, стрельба произошла 15 октября около 16:00. К преступлению, по версии следствия, причастен 45-летний житель поселка, который ранее был священнослужителем УПЦ МП. Правоохранители установили, что мужчина с оружием пришел во двор местного жителя. Там он несколько раз выстрелил в хозяина дома и его жену. После этого, по данным следствия, мужчина вышел на улицу и начал стрелять в прохожих.

В результате нападения двое мужчин погибли на месте. Им было 62 и 64 года. Еще одна пострадавшая — 86-летняя женщина — впоследствии скончалась в больнице. Двое мужчин в возрасте 72 и 86 лет получили огнестрельные ранения. По информации полиции, они находятся под наблюдением врачей. Таким образом, стрельба унесла жизни трёх человек, а ещё двое нуждаются в медицинской помощи.

Полиция проверяет возможный мотив

Следователи выясняют, что могло стать причиной нападения. Среди версий, которые проверяют правоохранители, — бытовой конфликт между подозреваемым и другими жителями поселка.

В то же время окончательный мотив преступления пока не установлен. Следствие должно выяснить, что предшествовало стрельбе и было ли нападение спланированным.

Во время обысков изъяли незарегистрированное оружие

После задержания мужчины правоохранители провели неотложные обыски по месту его проживания и на территории храма, где он служил. В ходе следственных действий полицейские обнаружили и изъяли несколько единиц незарегистрированного оружия. Среди них — охотничье ружье ИЖ-18. Также правоохранители нашли патроны и пакет с веществом, похожим на марихуану.

Все изъятое направили на экспертизу. Специалисты должны установить характеристики оружия и патронов, а также определить состав вещества. Кроме того, у задержанного взяли образцы крови. Их проверят, чтобы выяснить, находился ли мужчина во время происшествия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Подозреваемого содержат в изоляторе

После задержания мужчину поместили в изолятор временного содержания. Сейчас прокуроры готовят ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения. Сторона обвинения будет просить взять подозреваемого под стражу без права внесения залога. Расследование продолжается. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства стрельбы, возможный мотив нападения и другие детали дела. Об этом сообщила областная полиция.

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