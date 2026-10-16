На Закарпатті колишньому священнику оголосили підозру у вбивстві трьох людей

На Закарпатті колишньому священнослужителю УПЦ МП оголосили підозру після стрілянини у селищі Вишково, внаслідок якої загинули троє людей, а ще двоє дістали поранення. За версією слідства, 45-річний місцевий житель спочатку стріляв у подружжя на подвір’ї їхнього будинку, а потім відкрив вогонь по перехожих. Правоохоронці також вилучили незареєстровану зброю під час обшуків у помешканні чоловіка та на території храму, де він служив.

Колишньому священнослужителю Української православної церкви Московського патріархату повідомили про підозру в умисному вбивстві трьох людей і замаху на вбивство ще двох. Йдеться про стрілянину, яка сталася 15 жовтня в селищі Вишково Хустського району Закарпатської області. За даними правоохоронців, слідчі Хустського районного управління поліції кваліфікували дії затриманого за двома статтями Кримінального кодексу України. Його підозрюють в умисному вбивстві двох або більше людей із хуліганських мотивів, а також у замаху на такий злочин.

У поліції пояснили, що підозру оголосили за пунктами 1 і 7 частини другої статті 115 та частиною другою статті 15 Кримінального кодексу України. Наразі йдеться саме про підозру. Остаточні висновки щодо обставин злочину та винуватості чоловіка має зробити суд.

Як сталася стрілянина у Вишкові

За інформацією поліції, стрілянина сталася 15 жовтня близько 16:00. До злочину, за версією слідства, причетний 45-річний житель селища, який раніше був священнослужителем УПЦ МП. Правоохоронці встановили, що чоловік зі зброєю прийшов на подвір’я місцевого жителя. Там він кілька разів вистрілив у господаря будинку та його дружину. Після цього, за даними слідства, чоловік вийшов на вулицю й почав стріляти в перехожих.

Унаслідок нападу двоє чоловіків загинули на місці. Їм було 62 та 64 роки. Ще одна постраждала — 86-річна жінка — згодом померла в лікарні. Двоє чоловіків віком 72 та 86 років дістали вогнепальні поранення. За інформацією поліції, вони перебувають під наглядом лікарів. Таким чином, стрілянина забрала життя трьох людей, а ще двоє потребують медичної допомоги.

Поліція перевіряє можливий мотив

Слідчі з’ясовують, що могло стати причиною нападу. Серед версій, які перевіряють правоохоронці, — побутовий конфлікт між підозрюваним та іншими жителями селища.

Водночас остаточний мотив злочину наразі не встановлений. Слідство має з’ясувати, що передувало стрілянині та чи був напад спланованим.

Під час обшуків вилучили незареєстровану зброю

Після затримання чоловіка правоохоронці провели невідкладні обшуки за місцем його проживання та на території храму, де він служив. Під час слідчих дій поліцейські виявили та вилучили кілька одиниць незареєстрованої зброї. Серед них — мисливська рушниця ІЖ-18. Також правоохоронці знайшли набої та пакет із речовиною, схожою на марихуану.

Усе вилучене направили на експертизу. Фахівці мають встановити характеристики зброї та набоїв, а також визначити склад речовини. Крім того, у затриманого відібрали зразки крові. Їх перевірять, щоб з’ясувати, чи перебував чоловік під час події в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Підозрюваного тримають в ізоляторі

Після затримання чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Тепер прокурори готують клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Сторона обвинувачення проситиме взяти підозрюваного під варту без права внесення застави. Розслідування триває. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини стрілянини, можливий мотив нападу та інші деталі справи. Про це повідомила обласна поліція.

Раніше в Ірпені біля одного із супермаркетіввиявили прив’язаного собаку, поруч із якою залишили записку та документи. У записці йшлося про те, що тварина належала військовослужбовцю, який загинув.

Найменша прикордонниця Лола вже має перший результат.

В Одесі військові ТЦК мобілізували собаку та отримали кримінальне провадження.

Якими є правила відеофіксації дій ТЦК та СП, і скільки зберігаються записи

У Харкові чоловік із ножем напав на військових ТЦК, є жертви

Читай нас у