В Днепре раскрыли подпольное производство конфет с психотропными веществами и жидкостей для вейпов с каннабисом

В Днепре правоохранители разоблачили семерых подозреваемых в изготовлении и сбыте наркотических средств и психотропных веществ. По данным следствия, участники группы добавляли каннабиноиды в шоколадные и желейные конфеты, а экстракт каннабиса смешивали с жидкостями для электронных сигарет. Готовую продукцию продавали через Telegram-каналы, почтовые отправления и собственных курьеров.

Деятельность группы пресекли под процессуальным руководством Левобережной окружной прокуратуры города Днепра.

По данным следствия, организатором схемы был 32-летний житель Днепра. Для изготовления продукции он арендовал квартиру и оборудовал её всем необходимым. Также мужчина наладил поставки оптовых партий наркотиков и психотропных веществ.

К так называемому бизнесу он привлек своего товарища. Вместе они подбирали других участников группы.

В арендованном помещении фигуранты изготавливали продукцию с наркотическими веществами. В частности, смешивали экстракт каннабиса с жидкостями для электронных сигарет, а также добавляли каннабиноиды в шоколадные и желейные конфеты.

Сбыт организовали через Telegram-каналы и почтовые отправления. Кроме того, готовую продукцию покупателям доставляли собственные курьеры группы.

Правоохранители провели 12 обысков, в ходе которых изъяли значительное количество продукции с наркотическими веществами, оборудование и деньги.

Среди изъятого:

более 3 тысяч конфет с наркотическими веществами;

более 4 тысяч емкостей с жидкостью , содержащей наркотические средства;

оборудование для изготовления и фасовки продукции;

электронные весы;

мобильные телефоны и компьютерная техника;

банковские карты и SIM-карты;

черновые записи;

денежные средства в различных валютах на общую сумму почти 1,8 миллиона гривен.

Семи участникам группы было предъявлено подозрение по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины, касающейся незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки или сбыта наркотических средств и психотропных веществ при обстоятельствах, предусмотренных этой статьей.

Четырех подозреваемых — организатора, соорганизатора и двух курьеров — задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время в соответствии со статьёй 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Ранее в Киеве правоохранители задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в выращивании и сбыте каннабиса. По предварительным данным следствия, незаконная деятельность приносила ему около 100 тысяч гривен прибыли ежемесячно. Наркоторговца разоблачили в рамках всеукраинской спецоперации «Джентльмены».

В поселке Великий Березный в Закарпатье мужчину и его сожительницу подозревают в систематической сбыте каннабиса местным жителям. По данным следствия, наркотики продавали непосредственно в собственном жилище. Только в течение августа и сентября правоохранители зафиксировали продажу более 20 партий наркотического вещества.

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