На Закарпатті подружжя збувало канабіс у себе вдома

0:00 / 0:00

У селищі Великий Березний на Закарпатті чоловіка та його співмешканку підозрюють у систематичному збуті канабісу місцевим жителям. За даними слідства, наркотики продавали безпосередньо у власному помешканні. Лише протягом серпня та вересня правоохоронці задокументували продаж понад 20 партій наркотичної речовини.

За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури підозрюваних затримали. Суд обрав обом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За даними слідства, чоловік налагодив придбання та зберігання канабісу, який надалі збував місцевим мешканцям. До незаконної діяльності, як стверджують правоохоронці, він залучив свою співмешканку.

Жінка фасувала наркотики, шукала покупців і в окремих випадках допомагала продавати заборонені речовини. Збут відбувався безпосередньо за місцем проживання пари.

У межах досудового розслідування правоохоронці задокументували, що лише за серпень і вересень було продано понад 20 партій канабісу.

Під час проведення обшуків правоохоронці виявили та вилучили:

наркотичні речовини;

пакети та приладдя для фасування;

готівку в різних валютах;

інші докази, які можуть мати значення для розслідування.

Чоловікові та його співмешканці інкримінують незаконне придбання і зберігання наркотичних засобів з метою збуту, а також їхній збут, зокрема повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Кримінальне провадження розслідують за частинами 1 та 2 статті 307 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділення поліції № 2 Ужгородського районного управління поліції за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури.

Оперативний супровід забезпечує 94-й прикордонний загін Державної прикордонної служби України.

Наразі розслідування триває. Вина підозрюваних має бути доведена в суді.

Читай нас у