ВВП України у вересні впав на 2,4% через російські атаки та логістичні проблеми

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Реальний ВВП України у вересні 2026 року скоротився на 2,4% у річному вимірі.

Основними причинами стали російські удари по промисловості, проблеми з перевезеннями та обмеження експорту через морські порти.

Найбільше постраждали транспорт і добувна промисловість. У транспортній галузі спад прискорився до 20%, а в добувній промисловості скорочення становило 12,3%. На ситуацію вплинули проблеми із залізничною логістикою, нестача водіїв і зупинка роботи металургійних підприємств після російських ракетних та дронових атак.

Також скоротилися показники торгівлі, сільського господарства та виробництва електроенергії й розподілу газу. Економісти попереджають, що без поліпшення умов для експорту ситуація в окремих галузях може погіршитися.

За прогнозом ІЕД, за підсумками 2026 року реальний ВВП України може скоротитися приблизно на 0,5%. Водночас оцінка залишається попередньою і може бути переглянута.

Джерело: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

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Нагадаємо, що Зеленський вручив Урсулі фон дер Ляєн перший український орден Європи.

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