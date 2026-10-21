ВВП Украины в сентябре сократился на 2,4% из-за российских атак и логистических проблем

Реальный ВВП Украины в сентябре 2026 года сократился на 2,4 % в годовом исчислении.

Основными причинами стали российские удары по промышленности, проблемы с перевозками и ограничения экспорта через морские порты.

Больше всего пострадали транспорт и добывающая промышленность. В транспортной отрасли спад ускорился до 20%, а в добывающей промышленности сокращение составило 12,3%. На ситуацию повлияли проблемы с железнодорожной логистикой, нехватка водителей и остановка работы металлургических предприятий после российских ракетных и дронных атак.

Также сократились показатели торговли, сельского хозяйства, а также производства электроэнергии и распределения газа. Экономисты предупреждают, что без улучшения условий для экспорта ситуация в отдельных отраслях может ухудшиться.

По прогнозу ИЭД, по итогам 2026 года реальный ВВП Украины может сократиться примерно на 0,5%. В то же время оценка остается предварительной и может быть пересмотрена.

Источник: Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭД).

Европейский Союз планирует предоставить Украине 920 миллионов евро на восстановление и укрепление энергетической инфраструктуры перед зимним периодом. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, что Зеленский вручил Урсуле фон дер Ляйен первый украинский орден Европы.

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