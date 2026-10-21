PKB Ukrainy spadło we wrześniu o 2,4% z powodu rosyjskich ataków i problemów logistycznych

Realny PKB Ukrainy we wrześniu 2026 r. spadł o 2,4% w ujęciu rocznym.

Głównymi przyczynami były rosyjskie ataki na przemysł, problemy z transportem oraz ograniczenia eksportu przez porty morskie.

Najbardziej ucierpiały sektor transportowy i przemysł wydobywczy. W sektorze transportowym spadek przyspieszył do 20%, a w przemyśle wydobywczym wyniósł 12,3%. Na sytuację wpłynęły problemy z logistyką kolejową, niedobór kierowców oraz wstrzymanie pracy zakładów metalurgicznych po rosyjskich atakach rakietowych i dronowych.

Spadły również wskaźniki w handlu, rolnictwie oraz w sektorze produkcji energii elektrycznej i dystrybucji gazu. Ekonomiści ostrzegają, że bez poprawy warunków eksportowych sytuacja w poszczególnych branżach może ulec pogorszeniu.

Zgodnie z prognozą IED, na koniec 2026 roku realny PKB Ukrainy może spaść o około 0,5%. Jednocześnie szacunek ten ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Źródło: Instytut Badań Ekonomicznych i Konsultacji Politycznych (IED).

Unia Europejska planuje przeznaczyć dla Ukrainy 920 milionów euro na odbudowę i wzmocnienie infrastruktury energetycznej przed nadejściem zimy. Poinformowała o tym przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Przypomnijmy, że Zełenski wręczył Ursuli von der Leyen pierwszy ukraiński order Europy.

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