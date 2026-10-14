В Закарпатье супруги сбывали каннабис у себя дома
В поселке Великий Березный в Закарпатье мужчину и его сожительницу подозревают в систематической продаже каннабиса местным жителям. По данным следствия, наркотики продавали непосредственно в собственном жилище. Только в течение августа и сентября правоохранители зафиксировали продажу более 20 партий наркотического вещества.
Под процессуальным руководством Ужгородской окружной прокуратуры подозреваемые были задержаны. Суд избрал обоим меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
По данным следствия, мужчина наладил закупку и хранение каннабиса, который впоследствии сбывал местным жителям. К незаконной деятельности, как утверждают правоохранители, он привлек свою сожительницу.
Женщина фасовала наркотики, искала покупателей и в отдельных случаях помогала продавать запрещенные вещества. Сбыт происходил непосредственно по месту жительства пары.
В рамках досудебного расследования правоохранители зафиксировали, что только за август и сентябрь было продано более 20 партий каннабиса.
В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли:
- наркотические вещества;
- пакеты и принадлежности для фасовки;
- наличные деньги в различных валютах;
- другие доказательства, которые могут иметь значение для расследования.
Мужчине и его сожительнице инкриминируется незаконное приобретение и хранение наркотических средств с целью сбыта, а также их сбыт, в частности неоднократный и по предварительному сговору группой лиц.
Уголовное производство расследуется по частям 1 и 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование проводят следователи отделения полиции № 2 Ужгородского районного управления полиции под процессуальным руководством Ужгородской окружной прокуратуры.
Оперативное сопровождение обеспечивает 94-й пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины.
В настоящее время расследование продолжается. Вина подозреваемых должна быть доказана в суде.