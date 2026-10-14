В Закарпатье супруги сбывали каннабис у себя дома

В поселке Великий Березный в Закарпатье мужчину и его сожительницу подозревают в систематической продаже каннабиса местным жителям. По данным следствия, наркотики продавали непосредственно в собственном жилище. Только в течение августа и сентября правоохранители зафиксировали продажу более 20 партий наркотического вещества.

Под процессуальным руководством Ужгородской окружной прокуратуры подозреваемые были задержаны. Суд избрал обоим меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

По данным следствия, мужчина наладил закупку и хранение каннабиса, который впоследствии сбывал местным жителям. К незаконной деятельности, как утверждают правоохранители, он привлек свою сожительницу.

Женщина фасовала наркотики, искала покупателей и в отдельных случаях помогала продавать запрещенные вещества. Сбыт происходил непосредственно по месту жительства пары.

В рамках досудебного расследования правоохранители зафиксировали, что только за август и сентябрь было продано более 20 партий каннабиса.

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли:

наркотические вещества;

пакеты и принадлежности для фасовки;

наличные деньги в различных валютах;

другие доказательства, которые могут иметь значение для расследования.

Мужчине и его сожительнице инкриминируется незаконное приобретение и хранение наркотических средств с целью сбыта, а также их сбыт, в частности неоднократный и по предварительному сговору группой лиц.

Уголовное производство расследуется по частям 1 и 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование проводят следователи отделения полиции № 2 Ужгородского районного управления полиции под процессуальным руководством Ужгородской окружной прокуратуры.

Оперативное сопровождение обеспечивает 94-й пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины.

В настоящее время расследование продолжается. Вина подозреваемых должна быть доказана в суде.

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