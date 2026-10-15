Видео: бойцы 42-й ОМБр эвакуировали раненого оккупанта, который хотел сдаться в плен

Российский военнослужащий после попытки сдаться в плен украинским защитникам попал под удар FPV-дрона собственных войск. Несмотря на это, бойцы мотопехотного батальона 42-й отдельной механизированной бригады имени Героя Украины Валерия Гудзя спасли раненого оккупанта и эвакуировали его с поля боя с помощью наземного роботизированного комплекса (НРК).

По информации украинских военных, после того как пилоты ВСУ уничтожили вражеский блиндаж, оттуда выбрался российский военнослужащий. Он решил сдаться в плен украинским дронам.

Однако вместо того, чтобы сложить оружие, россиянин оказался под ударом беспилотника собственных войск.

Российское командование, по сообщению 42-й ОМБр, направило FPV-дрон против своего же военнослужащего, который пытался сдаться украинским защитникам. В результате атаки оккупант получил ранения.

После удара российского беспилотника бойцы мотопехотного батальона 42-й отдельной механизированной бригады решили эвакуировать раненого военного.

Украинские защитники добрались до него с помощью наземного роботизированного комплекса и вывезли с поля боя.

Историю спасения российского военнослужащего обнародовали вместе с видео, демонстрирующим ход операции.

Видео операции было опубликовано на странице 42-й ОМБр.

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