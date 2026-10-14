Российский реактивный дрон долетел до Луцка ночью, в городе раздались взрывы

Ночью 14 октября 2026 года в Луцке раздались взрывы во время воздушной тревоги. В областной центр долетел российский реактивный беспилотник, поступают сообщения об атаке на город.

Воздушную тревогу в Волынской области в разных районах начали объявлять ночью 14 октября примерно в 2 часа. По сообщениям мониторинговых каналов и Воздушных сил, реактивный беспилотник двигался в направлении областного центра.

В Луцке слышалась работа средств ПВО по вражеской цели, что подтвердил секретарь городского совета Андрей Разумовский. Также прозвучал как минимум один громкий взрыв, о чем писали местные жители в социальных сетях и СМИ.

Информации о последствиях этого обстрела пока не поступало.

Источник: «Суспильне»

В Хмельницком в результате российских ударов по логистическому центру компании «Эпицентр» уничтожено около 85% товаров, хранившихся на объекте. В течение дня российские войска атаковали центр десять раз, вызвав пять масштабных пожаров, однако сотрудники не пострадали.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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