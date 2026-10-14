Російський реактивний дрон долетів до Луцька вночі, у місті пролунали вибухи

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Уночі проти 14 жовтня 2026 року в Луцьку пролунали вибухи під час повітряної тривоги. До обласного центру долетів російський реактивний безпілотник, повідомляється про атаку на місто.

Повітряну тривогу у Волинській області в різних районах почали оголошувати вночі 14 жовтня приблизно о 2 годині. За повідомленнями моніторингових каналів та Повітряних сил, реактивний безпілотник рухався в напрямку обласного центру.

У Луцьку було чутно роботу засобів ППО по ворожій цілі, що підтвердив секретар міської ради Андрій Разумовський. Та щонайменше один гучний вибух, про що писали місцеві у соціальних мережах та ЗМІ.

Інформації про наслідки цього обстрілу поки що не було.

Джерело: Суспільне

У Хмельницькому внаслідок російських ударів по логістичному центру компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів, що зберігалися на об'єкті. Протягом дня російські війська атакували центр десять разів, спричинивши п'ять масштабних пожеж, однак працівники не постраждали.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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